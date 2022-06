Cristina comparte con Quintero su experiencia más cercana a la muerte: "Vi a Lenin"

Cristina ha vuelto a la Plaza de los Frutos entre abrazos. La abogada es muy querida por sus vecinos y todos han celebrado su mejoría.

Eso sí, para que se recupere totalmente, pasará una temporada en casa de Penélope. La profesora considera a Cristina como una hermana y no piensa dejarla sola en este duro momento.

Mientras se ponía al día con Quintero, la abogada le ha confesado que Tony era demasiado perfecto para ser real. “Sabía que iba a pasar. No es para mí”, ha afirmado.

Consciente de todos los que están a su lado, Cristina se queda con la parte positiva de esta historia.

Además, ha querido contarle a Quintero una experiencia muy especial que tuvo en el hospital: “Me pasó algo, pero no te asustes. Vi a Lenin tan claro como te veo ahora. Hablé con él y me dijo que no era el momento de irme con él”.

La mujer le ha confesado que sintió mucha paz en ese momento. No tiene miedo a la muerte, pero tiene más ganas de vivir que nunca para que su hija Libertad crezca a su lado.