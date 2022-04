Cristina cae rendida a los brazos de Salaverría: "Me arrepentiré si no paso esta última noche contigo”

Cristina ha decidido ser honesta con sus sentimientos y, después del fuerte enfado con Salaverría por llevar un peligroso plan con Ismael para enmascarar a Lucía, han tenido una conversación muy sincera.

La abogada siente cosas muy fuertes por su cliente, tal y como le confesó hace unas semanas a Penélope, pero los miedos han estado jugando en su contra y le han paralizado.

¿Hacer lo correcto o dejarse llevar por el corazón? Cristina sabe que, si apuesta por este noviazgo, vivirán una relación ‘entre rejas’ ya que Salaverría está a punto de volver a prisión. ¿Es eso lo que quiere?

A pesar de las dudas, la letrada le ha abierto su corazón: “Estoy intentando ser profesional, pero no puedo. Me arrepiento muchísimo de haber cogido tu defensa, de haberte conocido y de dejar que pusieras mi mundo patas arriba, pero sé que me arrepentiré si no me dejo llevar y aprovecho esta última noche contigo”.

Al escuchar sus palabras, Salaverría le ha demostrado con un beso que sus sentimientos por ella son sinceros y se han dejado llevar por la pasión.

Lo que Cristina no imagina es que Lucía se ha reencontrado con su marido y le ha ofrecido un interesante trato: vender las joyas a medias y comenzar una vida lejos. ¿Aceptará?

¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!