Coral le recuerda a su madre el motivo por el que se alejó de ella: “Me diste la espalda cuando más te necesitaba”

Entre lágrimas, Tina le ha pedido a Coral una nueva oportunidad para enmendar los errores del pasado. “Te quiero más que a nadie en el mundo”, le ha dicho mirándole a los ojos.

Coral, por su parte, está muy dolida porque Tina, debido al alcoholismo que padeció, no recuerda muchas cosas que le hicieron mucho daño. “Me hiciste vivir un infierno”, le ha contestado a su madre.

Además, la joven le ha recordado el episodio más duro de su vida. “Tú no me creíste. Dejaste que me fuera, creíste a ese malnacido y abandonaste a tu propia hija”, le ha recordado.