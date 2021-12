Carmen trata de abrirle los ojos a Raúl, empeñado en recuperar a Coral

Raúl está ciego de amor. No quiere ver la realidad de lo sucedido con Coral. Él considera que Lozano no está siendo justa y no está pensando en la vida que ambos habían construido juntos.

Pero Raúl está convencido de que Coral sigue enamorada de él. Quiere “celebrar nochebuena todos juntos como siempre”. Pero como madre no hay más que una… Carmen trata de ayudar a su hijo y quitarle la venda de los ojos y le sugiere a Raúl: “¿Igual hay otro y no te has dado cuenta?” Pero su hijo desecha rápidamente la idea, está empeñado en que Coral sigue queriéndole…

¿Cuándo abrirá los ojos Raúl?