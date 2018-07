Carmen se enfrenta a Toni y a Pepa tras saber toda la verdad

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 771 | 'AMAR ES PARA SIEMPRE'

Carmen se enfrenta a Toni para decirle que sabe que está enamorado de su madre. Una noche que Carmen no consigue dormir tras salir del cuartel, le confiesa a su madre que está muy enfadada con ella por este tema. La joven no entiende la razón por la que su madre no le contó la verdad sobre los sentimientos de Toni.