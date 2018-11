MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1477

Mónica no puede ver cómo su padre y su tío no se hablan y planea con Carlos un encuentro supuestamente casual. Al principio Gabriel se enfada con Mónica, pero luego acepta hablar con Carlos aunque la conversación no termina de la mejor manera posible. Carlos saca el tema de Cova y le reprocha su comportamiento con ella: "La ignorabas día tras día, el trabajo siempre fue tu prioridad". Gabriel no va a seguir aceptando las críticas, "no vuelvas a mencionar su nombre".