Carlos se emociona al sincerarse con Sebas: “Eres el hombre más noble que conozco”

Carlos solo le había confiado su secreto a Gala y pretendía mantenerlo así por mucho más tiempo. Sin embargo, Sebas descubrió que su padre estaba vivo y, a raíz de ahí, se enteró de quién era Carlos en realidad.

Tras una fuerte discusión, el joven se ha arrepentido de sus palabras y ha tratado de explicarle a Sebas su situación. “Tengo mucho miedo”, ha confesado. A pesar de que el encargado del supermercado siempre ha intentado ayudarle, Carlos nunca le ha contado nada sobre él. “No me puedo fiar de nadie”, ha asegurado.

Aunque el joven tiene miedo de que Sebas no pueda guardar su secreto, sabe que tiene muy buen corazón. “Sé que nunca me traicionarías”, le ha dicho, emocionado. Sebas, por su parte, no ha dudado en ofrecerle su apoyo y prometerle que su secreto está a salvo con él. ¡Vuelve a triunfar la amistad!