Carlos confiesa a Quintero la pesadilla que está viviendo en la cárcel: "Me han dado una paliza"

Carlos tenía mucho miedo de contarle a Quintero la verdad. Después de decirle que se había caído por las escaleras, el abogado ha vuelto a insistir: "Necesito que me digas la verdad. Lo que me cuentes no se va a enterar nadie".

Carlos, confiando en Quintero, ha decidido sincerarse y le ha dicho que ha recibido una paliza. "Ha sido en la celda. Eran cinco e iban con almohadas con fundas de jabón", ha explicado.

Quintero cree que ha sido una orden "desde arriba" y ha lamentado la situación del joven. "Es que no deberías estar aquí", ha repetido.

Dada la complicada situación de Carlos, Quintero le ha prometido hacer todo lo posible por sacarlo de allí, y aunque lo trasladen de manera inminente a Melilla, le ha asegurado que no lo dejará solo.