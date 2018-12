Carlos a Natalia: "Solo puedo pensar en ti, tenemos que poner punto y final a algo que no puede ser"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1497

Carlos le pide a Natalia que le ayude y que no se vuelva dejar llevar con él porque: "Cuando estoy contigo, no hay nada más. Solo puedo pensar en ti en lo que siento y en lo que no debería sentir". Carlos está destrozado por haberse enamorado, de nuevo, de la pareja de su hermano. Sin embargo, Natalia se siente dichosa porque su plan de venganza está saliendo tal y como esperaba.