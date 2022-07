Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 15 de julio de 2022: la unión hace la fuerza

Cristina ha ido a casa de Penélope para intentar convencer a su amiga de que Santiago debe entregarse a la policía. De hecho, ayudar a un prófugo de la justicia podría tener consecuencias nefastas para la profesora.

Raúl está convencido de que su hijo no debe nacer debido a las condiciones de vida que le esperan. Por ello, le ha pedido a su madre que le ayude a que Coral comprenda que su futuro hijo no nacerá y no le dé falsas esperanzas.

Fran ha ido a hablar con su primo sobre el diseño que le ha robado Uriarte y han acabado enfrentándose muy duramente. Raúl, muy furioso, le dicho a Fran que es un mero creativo totalmente prescindible.

Tras conocer los planes de Uriarte de hundir a Garlo, Fran, Fausto y Carmen se han aliado para idear la forma de acabar con él de una vez por todas.

