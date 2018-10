Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1473

Justo ya aclaró con Benigna el motivo por el que hizo que abandonaran el evento: Ascensión se estaba burlando de ella. Pelayo desvela a Benigna que Ascensión no siempre ha sido rica y Benigna no piensa quedarse de brazos cruzados. Acude a casa de Ascensión y le aclara la situación, "creo que de teatro yo sé mucho más y nunca se me ocurriría reírme de usted". Además, Benigna ha encontrado una fotografía que ayuda a Ascensión a recordar el mundo del que viene.