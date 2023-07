Andrea le confiesa a Ciriaco que mató a Ana Mari: “Has estado en la cárcel por mi culpa”

Andrea tiene demasiados secretos guardados. A pesar de haberle confesado a los Gómez que Vicente le estaba chantajeando, la joven no podía seguir ocultándole a su primo lo que había hecho. Ciriaco se ha convertido en su mayor apoyo y ella sentía que le estaba mintiendo.

Cuando el joven ha ido a contarle sus nuevos planes en Manchester, Andrea no ha podido evitar sincerarse con él. “Me enamoré de ti como no me he enamorado nunca”, le ha dicho. Aunque Ciriaco está viviendo una vida feliz con Maribel, ella nunca le ha olvidado.

Además, cuando más estaban abriendo su corazón, Andrea ha decidido confesar lo que tanto tiempo llevaba enterrado: “Has estado en la cárcel por mi culpa”, ha reconocido entre lágrimas. La sorpresa de Ciriaco le ha dejado sin habla y su prima ha terminado de destapar la verdad. “Yo maté a Ana Mari”, ha admitido. ¿Cómo reaccionará Ciriaco?