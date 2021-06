Abel se preocupa por la situación de Socorro con Fernando, sabe que su hermana ha roto la relación con el militar e imagina que está siendo muy duro para ella por todo lo que ha vivido. Socorro se desahoga con su hermano, no tiene suerte en el amor: “a mi edad no sé si voy a tener mucho más tiempo para el amor”

Abel anima y apoya a Socorro en su valiente decisión y le da el mismo consejo que hace días le daba ella misma a él: “si tú me pediste que no me rinda yo también te lo puedo pedir”

Ambos hermanos bromean con su mala suerte en el amor pero reconocen sentirse muy afortunados por tenerse el uno al otro.

