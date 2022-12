¿Llegará Pelayo a jubilarse...?

Augusto satisfecho con la detención de Diego pero frustrado porque a pesar de la tunda que le han dado, ha negado ser un espía. Lachambre le insta a concentrarse en el rescate del General de la OAS, Sarrien. Valeria se concentra totalmente en su negocio, evitando saber nada más de Diego, y decidida a aclarar directamente con la productora las cláusulas abusivas.

Pelayo no da su brazo a torcer respecto a la jubilación, ni con la mediación de Leonor ni cuando sus padres le piden perdón. Leonor cree ver alguna razón “oscura” detrás la jubilación y no solo la de montar un club filatélico como alega. Pelayo acude a Bonilla para declarar que Diego no era un espía ni Luis tampoco. Él tuvo mucho que ver con lo de Rumania.

También, Elena y Filo, están muy preocupadas por la detención de Diego y no poder localizar a su abogado. Tratan de encontrar algo que les dé luz, cuando aparece Bonilla y sentencia que a Diego le tendieron una trampa.

Pilar acude a la Academia y se muestra animosa ante Aniceto y Maite, pero ésta no acaba de creérselo.

Marina ha recibido un regalo de Recaredo, un “bustier” con portaligas, que al verlo, Pruden tiene que santiguarse.