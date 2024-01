Divertida y transgresora: todos los secretos de la caracterización de Amar es para siempre

El equipo de caracterización se ha lucido más que nunca en este final de Amar es para siempre. Y es que si por algo son memorables los años 80 es por su moda y looks transgresores. Todo un reto para el equipo de vestuario, maquillaje y peluquería que, con gran entusiasmo, cuentan cómo han podido lucirse, crear y divertirse más que nunca.

A menudo los actores confiesan no sentirse dentro del personaje hasta que están caracterizados. Un proceso que pasa por diferentes departamentos que trabajan alineados a la perfección para recrear una época, un personaje y su historia de la manera más fiel al contexto y la narrativa. Y así ha sido. El gran final de Amar es para siempre está marcado por looks rompedores, detalles, mucho color, peinados que no pasan desapercibidos y maquillajes poco discretos.

Berto Brezo, figurinista de Amar es para siempre, confiesa que en la última temporada de la serie han entrado en un universo muy diferente a lo que habían encontrado hasta ahora: "La moda en los años 80 nos ha permitido lucirnos, poder crear, hemos subido en color, moda y fantasía".

Maquillaje y peluquería también es una de las partes imprescindibles en el proceso de caracterización. Ainize Arrieta, jefa del departamento, confiesa que en el King's es donde más disfrutan. Las explosivas actuaciones de Sofía y de Rafa les permiten mucho disfrutar con cambios de peluquería y maquillajes extrovertidos.

¿Cómo se sienten los actores con esta moda tan transgresora?

Tras hablar con los jefes de los departamentos de caracterización, hemos querido saber qué sienten los protagonistas. Norma Ruíz cuenta, fascinada, como su modo de vestir es minimalista y, justo por lo contrario, lo mucho que disfruta vistiéndose de Sofía. Cristina Alcázar se decanta por las camisas de su personaje y Aída Folch se siente como en casa vistiendo con los looks de Victoria, su personaje, que recuerda haber llevado a finales de los 80.

Miriam Díaz Aroca se lleva la palma de vestuario. La actriz aplaude a los departamentos que han caracterizado a su personaje de gran villana. Berto, figurinista, destaca cómo fue la creación de este personaje para el que se inspiraron en la mítica Alexis Carrington de Dinastía y confiesa que este es uno de sus diseños favoritos al que han apodado "el Cruella de Vil"

Tras un día con el equipo de caracterización nos sumamos a las palabras del personaje Victoria Quevedo: la caracterización en Amar es para siempre "es transgresora, escandaliza a la par que enamora, ¡es perfecta!".