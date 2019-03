Jesús Olmedo: "Dante es un lobo con piel de cordero"

ENTREVISTA A JESÚS OLMEDO | 'AMAR ES PARA SIEMPRE'

Jesús Olmedo nos cuenta cómo es su personaje, Dante Rainieri. "Sus objetivos no son nada limpios. Parece que está enamorado de Encarna, pero luego descubriremos que no es así", reconoce el actor. Además, nos ha contado que "no es oro todo lo que reluce", y que tiene intenciones ocultas. "Dante va a cruzar ciertas líneas que son demasiado extremas", comenta. Si quieres saber todo lo que nos ha contado Jesús sobre su nuevo personaje, no te pierdas su entrevista más sincera, y su actuación cada tarde a las 16:30 horas en 'Amar es para siempre', en Antena 3.