Antonio Molero: "Me gusta darles a mis personajes un toque de humanidad"

1. ¿Qué recibimiento te ha proporcionado el equipo de ‘Amar es para siempre’?

El recibimiento ha sido muy cordial. Me he sentido muy respetado y me ha sorprendido especialmente el ambiente tan dinámico y motivado teniendo en cuenta el tiempo que lleva la serie en antena.

2. Con tu larga experiencia profesional, ¿cómo vives en estos momentos tu incorporación a una serie diaria de tan largo recorrido?

Por un lado me está costando un poco adaptarme al ritmo frenético de las grabaciones, pero da mucha tranquilidad no tener la sensación de que de una semana para otra se puede uno quedar sin trabajo. Arrancar un proyecto nuevo siempre conlleva una fase de consolidación que aquí está superada de antemano.

3. Muchos de los personajes que has interpretado a lo largo de tu carrera han sido tocados por la ‘barita mágica’ del éxito y el reconocimiento por parte de la audiencia. ¿Crees que este será el caso de Benito Guerrero?

Eso espero. Yo trabajo para ello. Me gusta darles a mis personajes un toque de humanidad que otorgue al espectador la sensación de que eso le podría pasar a él. El éxito de Benito dependerá de que lo consiga.

4. Por lo poco que sabemos de tu personaje, es un hombre atormentado por su pasado, ¿será un papel dramático? ¿En algún momento veremos en Benito esos tintes de comedia e ironía que te caracterizan?

Sobre el papel, el personaje tiene unas circunstancias muy dramáticas. Me apetecía mucho trabajar el drama para probar otros registros en televisión, aunque también habrá tiempo para la diversión. No todo va a ser sufrir.

5. ¿Quiénes serán ‘tus aliados’ en la Plaza de los Frutos?

Soy muy bien recibido en la Plaza de los Frutos. Los primeros aliados serán Benigna, Pelayo y el padre Argimiro.

6. ¿Benito podrá vivir el amor en esta nueva etapa de su vida?

Sin duda. Habrá tiempo para el amor. Benito viene de un pasado terrible y merecerá por lo menos una segunda oportunidad para todo.

7. ¿Te has reencontrado con amigos dentro del elenco de ‘Amar es para siempre’?

De repente me encontré con Arturo Querejeta, un viejo amigo con el que nunca había trabajado y con el que esperaba coincidir alguna vez en teatro. Curiosamente al final nos ha unido la tele.

8. ¿Habías trabajado ya con alguno de ellos en el pasado?

Había trabajado con Anabel Alonso en un programa del 'Club del Chiste' y poco más.

9. ¿Te hace especial ilusión compartir decorados con algún actor/actriz?

Me hace ilusión trabajar con todos. He conectado muy bien con Anabel y me encantará ir compartiendo secuencias con todos.

10. ¿Qué otros proyectos tienes en cine o teatro a medio plazo?

Estoy compaginando la serie con la obra de teatro "El Test" que representaremos toda la temporada en el Teatro Cofidís Alcázar, junto a Luis Merlo, Maru Valdivielso e Itziar Atienza.

11. Si los guionistas te preguntaran: ¿cómo te gustaría que evolucionara tu personaje en la serie?

Prefiero dejarme sorprender. Cuando voy descubriendo las tramas por sorpresa es como esperar a los Reyes Magos.