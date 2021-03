Claudia Trujillo llegó a 'Amar es para siempre' para acompañar a Itziar Miranda (Manolita) en su ingreso en prisión. Trujillo da vida a Anabel, una presa de fuerte carácter y un gran corazón que enseguida conecta con Manolita.

Hablamos con la joven actriz sobre su llegada a la serie directamente desde Yeserías. Trujillo cuenta que no tuvo que imaginarse nada porque el escenario era una cárcel real: "Era una auténtica pasada" . La actriz entró en la serie de la mano de Itziar Miranda con la que recuerda haber vivido escenas muy divertidas. Claudia confiesa que la secuencia más difícil fue en la que se moría Concha :"me costaba conectar con un personaje que no conocía"

Pese a que Anabel sigue en Yeserías, Manolita hará lo imposible por ayudar a su gran amiga a salir de prisión y, a este personaje, aún le queda mucho por contar.

"A Anabel aún le queda, ahora q Cristina le va a ayudar vamos a encontrarnos con bastantes sorpresas"

Claudia sigue rodando y avanza muchas sorpresas y drama en esta novena temporada que va a seguir sorprendiendo con giros totalmente inesperados.

¡Descubre todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!