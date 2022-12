Cristóbal malinterpreta las intenciones de Inés

Cristóbal tras la pelea con Inés se presenta en el despacho cuando ya no queda nadie más que ella, tienen un momento de ternura que él malinterpreta. A oídos de Guillermo llega lo que ha ocurrido y reprende a Inés por haber tenido un asunto con un cliente. Cuando Arturo se percata de que entre sus abogados hay mal ambiente, pregunta: solo Guillermo está dispuesto a hablar. La íntima velada de Arturo con Carmen es interrumpida por la irrupción de Ricardo Conde, acompañado de varios policías. Tienen que interrogar a todo el mundo porque han encontrado a Violette ahorcada. Ramiro Pardo visita Le Ciel y se hace el inocente, pero Carmen no traga, lo malo es que no podrá demostrar nada porque Ramiro está protegido por la policía. Ricardo cuenta a Martín que se encontró con Olazábal en el prostíbulo. Marcelino empieza a organizar el viaje a Portugal y se encuentra con la poca comprensión de Manolita. La viuda se quiere apuntar al viaje. Inocencia sigue indispuesta y Daniel la ayuda en un recado del Asturiano. Daniel le cuenta a Leonor su labor en el Pozo del Tío Raimundo