Carmen a Rober: "¿Qué interés tienes en que se vaya el vasco?"

Sinopsis capítulo 4 | Allí Arriba

Iñaki se aburre en el hospital, no sabe qué hacer con tanto tiempo muerto. A eso se une que Antxon le dice que hay una plaza en el restaurante de Arzak y que Rober le come la oreja para que se vuelva a sus cosillas en el Norte, que Maritxu está aquí muy bien atendida. Iñaki se plantea volver muy seriamente, total, aquí no está haciendo nada de provecho.

Rober quiere volver con Carmen, pero ella está harta de los tonteos del doctor y de su falta de compromiso. Y encima, sabe que está influenciando a Iñaki para que se vuelva a casa y así tener el terreno libre, una táctica un poco sucia.

Don Benjumea no para de inventarse síntomas para quedarse en la clínica, sus hijos son peores que sanguijuelas y aquí está en la gloria… Pero aparece la niña de sus ojos, su nieta Azucena, de la que Jozé se queda totalmente prendado.