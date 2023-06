Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 19 de junio de 2023: todo está cambiando

Maribel está viviendo en una pensión. Su casera le ha echado de casa y Ciriaco, nada más enterarse de esto, ha decidido ayudarle. Por eso, le ha pedido a Manolita y Marcelino que permitan que Maribel se instale de manera temporal. "Un par de semanas o como mucho un mes", ha dicho.

A los Gómez, al principio, no han pensado que era buena idea, pero han aceptado para ver a Ciriaco feliz después de todo lo ocurrido, sobre todo ahora que saben toda la verdad sobre el caso de Ana Mari.

Gloria y Guillermo se gustan y no es ningún secreto. La joven no para de sorprender al abogado. Es muy alegre y está llena de energía, lo que genera mucha curiosidad en él. Tras notarlo incómodo, le ha dejado bien claro que no quiere una relación con él.

A pesar de que su abogado ha conseguido aislarlo de los demás presos, Luján le ha pedido a Jeros que le ayude: "Tus contactos en prisión son los únicos que pueden protegerme. De lo contrario, sé que en cualquier momento me van a matar".

Ahora tiene que asumir todas las consecuencias de sus actos. Él no fue nada bueno con Jeros y lo devolvió a prisión sin ningún tipo de remordimiento, por lo que se ha negado tajantemente.

Los Gómez, teniendo en cuenta el inminente entierro de Ricardo, han decidido aceptar que Nieves se entregue tras el acto.

La mujer, aparentemente muy arrepentida por todo lo que hizo contra su propia familia, le ha pedido a Manolita que cuide de Andrea.

Lejos de contarle la verdad a Andrea, Nieves ha tenido una charla con su hija y le ha dado un consejo para que sea fuerte ante lo que está por venir...