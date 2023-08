Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 1 de agosto de 2023: cambiar las cosas

Román ha querido ir más allá en la relación con su novia y le ha pedido matrimonio. A pesar de la química que tiene con Lola, todos esperaban este compromiso.

Además, Federico aprovecha el momento de celebración para anunciar algo que lleva madurando un tiempo. El dueño de Confecciones Quevedo quiere dejar la marca en manos de su hija y nombra a Victoria nueva jefa de diseño.

Chimo conoce a Claudia, pero empiezan con muy mal pie. El joven siente un flechazo instantáneo al verla y la conversación parece fluir mucho al principio.

Sin embargo, cuando el joven ve que es coja, pierde el interés y decide huir. Claudia, acostumbrada a que la gente le juzgue por ello, no está dispuesta aguantar más humillaciones.

Sofía por fin parece adaptarse a su vida en la Plaza de los Frutos. Aunque el comienzo con Ester fue difícil, la joven ha decidido quedarse a vivir con ella y aceptar sus límites.

Sin embargo, las novedades para ella no paran de llegar y, esta vez, vienen de la mano de Iván. Su viejo amigo está de vuelta y quiere retomar la relación donde la dejaron. ¿Serán solo amigos?

Después de que Manolita haya recuperado el supermercado, Marcelino quiere reclamar la parte de los Berrocales que le arrebató Vicente.

Aunque Julio Crespo no parece dispuesto a pagar a Marcelino, su hija cree que no debe arriesgarse a ganar mala fama. Alicia le pide a su padre que lo piense bien y no se precipite tomando una decisión equivocada.