AVANCE CAPÍTULO 1531

Tras saber la verdad sobre Natalia, Gabriel sigue sospechosamente tranquilo con ella mientras duda si denunciarla o no. Carlos le confiesa a Natalia que ha escuchado su conversación con Gabriel y no le han gustado sus palabras porque Natalia le afirmaba que entre ambos no volverá a pasar nada. Natalia se reafirma en sus palabras intentando alejarse de Carlos.