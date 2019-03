La notoriedad sobre el asesinato incomoda a Martín Angulo. Mauro miente a la policía y oculta el paradero de las joyas de su abuelo. Ricardo y Martín elucubran sobre el extraño comportamiento del ladrón. Vicente sorprendido por la desaparición de las joyas, ¿dónde están? Tomás descubre el escondite de las joyas de Mauro. El encuentro de Inés y Mauro se convierte en una catarsis para Mauro. Belén descubre que Dorita no sabe leer, y reprende a Daniel porque no se haya ocupado de que Dorita aprendiese. Daniel detecta que Tomás se halla en una pequeña encrucijada. El padre Manuel deja caer que Daniel, a pesar de sus dudas, está casado con Dios. Daniel pone tierra de por medio a su indecisión. Belén está convencida de que Daniel ha huido de ella, no está segura de que vuelva. Pía recibe vestida de puta a Arturo y él se va mosqueado. Pía se intenta suicidar y llama a Inés. Inés y Arturo encuentran semi nconsciente a Pía. Valeriano comunica a Fernando de que el partido le ayudará a liberar a Isabela.