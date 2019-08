AVANCE CAPÍTULO 1681

Nieves no descarta del todo aceptar la supuesta propuesta de matrimonio que Miguel le quiere hacer, creyendo que no le suena tan descabellado. Carolina intenta convencerla de que ella no debería aceptar ese tipo de propuestas por conveniencia. ¿Descubrirán quién es el que realmente le quiere pedir matrimonio a Nieves?