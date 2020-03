Avance ‘Amar es para siempre’: Manolo y Pelayo se disputan el puesto de presidente de la Asociación de vecinos

Más información Pelayo, dispuesto a todo por vencer a Manolo en las elecciones vecinales

Manolo llega a la Plaza con sus 'guardaespaldas'

Benigna estaba muy decepcionada porque no encontraba candidatos a presidente de Asociación de vecinos. Tan solo quedaba un vecino por no responder aunque no sabía si era mejor que no lo hiciese porque iba a crear polémica...

Mientras que Benigna hablaba con Pelayo sobre el único vecino que quedaba por responder aparece el susodicho por la Plaza de los Frutos acompañado por sus sobrinos. Los Asturianos y los de El Cascabel se enfrentan en plena Plaza. Manolo llega para presentar su candidatura. "Voy a solucionar todos los problemas"

La decisión de Pelayo de ser candidato como representante de los vecinos ha creado una tensa relación en el barrio. Pelayo y Manolo defenderán su candidatura al máximo.

