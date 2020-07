Avance 'Amar es para siempre': Luisita echa de casa a su madre por no apoyarla en la idea de tener un hijo con Amelia

Luisita no está de acuerdo con lo que piensa su madre en su deseo de tener un hijo con Amelia. Manolita piensa que ese niño va a ser un lastre para la sociedad y Luisita no entiende que su madre piense así y no la apoye en esa experiencia, entonces Luisita decide echarla de su casa y a Manolita la molesta mucho.

Por otro lado, Irene tiene claro que quiere meter en la cárcel a Armando por todas las cosas que le ha hecho a lo largo de su vida, la denuncia que le ha interpuesto hará que no pueda ni entrar en el hotel. Lourdes da su carta de despido a Guillermo ya que no aguanta la decisión que ha tomado respeto a su amor por Lourdes y el hijo que esperan en común.