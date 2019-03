Inés sigue confiada en salvar la vida de Elsa

Mauro regresa a casa deslomado por el trabajo que le han mandado su padre. Finalmente alguien filtra que Martín pedirá pena de muerte. A Pedrito los zapatos le están pequeños y los ha roto. Felisa sabe que será complicado comprarle unos por ahora. Es Héctor quien decide comprarlos, pero Asunción no lo ve fácil: como Héctor intervino para que su madre dejase de limpiar en el bufete, ahora ella no querrá su ayuda. Vicente se tiene que ir a su periplo por España, como si fuese un agente comercial más. Esto ofende a Emilia, que no acepta el acercamiento que le ofrece Josefina. Belén se alegra de que a Roberta le vayan bien las cosas, pero Inocencia quien desconfía y piensa que hay gato encerrado.