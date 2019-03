Elena se reencuentra con un viejo amigo

Inés y Alicia viven las horas posteriores a su detención. Martín intenta sonsacarles el paradero de Fernando pero de momento no lo consigue. Lejos de contrariarse, disfruta del poder que tiene en sus manos sobre ellas. Mauro al enterarse, intenta destruir cualquier documento que pueda perjudicar a Inés. En lugar de eso, descubre a Fernando en su casa.

Rubén y Valeria siguen adelante con su viaje a Israel, sin embargo Elena no encaja bien que no cuenten con ella. Rubén se niega a caer en el chantaje de Elena. Ésta vuelve a hablar con Diego para pedirle que no se desvincule de Rubén y que haga de mecenas de un concierto para su hermano. Manolita, Marcelino y Belén viven horas de angustia por la detención de Pelayo y Daniel. Manolita y Belén discuten por este motivo. Belén recibe otra mala noticia, Marina abandona el hostal.