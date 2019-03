Elena busca a Diego tras su desaparación

Excepto Augusto y Lachambre, nadie sabe que Diego ha sido detenido. Elena lo busca pero no da con él y Valeria, cuando se entera de que ha desaparecido, se muestra absolutamente indiferente.

Para alegría de sus colaboradoras, Valeria ha reiniciado el negocio para el cine con más fuerza que nunca.

Marcelino no puede manejar El Asturiano en solitario, necesita a Pelayo. Pero éste no aparece hasta el final del día y sólo para decir que no volverá a trabajar, que se considera jubilado a todos los efectos.

Marina, que ya se las prometía muy felices habiendo liquidado sus flecos de amor del pasado, recibe un regalo de Recaredo: todo el planteamiento de la mujer se viene abajo. Belén querría estar en su lugar y que le resucitara el marido.