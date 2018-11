AVANCE 1476

Benigna no ha recibido con buena cara a Silvia cuando se encontraron en El Asturiano. Ha decidido advertir a Ignacio de cómo es realmente y le cuenta que cuando estaba en el hostal, Silvia no se portó bien con ella, a pesar de dejarla que hiciese su trabajo, por eso la relación entre ambas no es buena. ¿Qué hizo Silvia para que Benigna esté tan enfadada?