Avance de ‘Amar es para siempre’: Irene no tiene piedad con Ordóñez y da un paso más en su venganza

Armando Ordóñez le ha pedido a Irene que le retire la denuncia impuesta por robar dinero a la familia. Pero ella no está dispuesta a hacerlo y no le da pena ni su enfermedad, ni su destino final. Él aconseja a Lourdes que deje a Guillermo ya que era el amante de su madre y no le parece algo ético, a lo que ella hace oídos sordos.

Jose no está segura de lo que siente por Sebas y habla con Curtis, quien le aconseja que si está feliz con él, no le deje escapar.

Fede oculta a Marina que se ha acostado con Katherine, mientras ella le cuenta que les han aceptado la paga del Estado para su abuelo.

