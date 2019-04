Avance Amar C759

Tomás no se explica cómo alguien pudo entrar en el cuartel a robar el botín. Despúes de haberse llevado el botín, Eladio se reúne con Gervasio en un lugar alejado donde no los vea nadie para realizar el intercambio. Sofía le cuenta a Loli la noche que pasó con Guillermo. En esa noche no pasó nada, Guillermo la rechazó. Sofía, enfadada con Guillermo tras su rechazo, no entiende porqué actuó de esa forma. Él, por su parte, le da explicaciones sobre los hechos. El Dr. Martos le pide a Emilia que sea su infiltrada dentro del hogar de Adela y Sofía. Jorge Cisneros, invitado por Ramón, llega a la pensión de Benigna. Marcelino, que sigue enfadado con Ramón, se lleva una sorpresa al ver en su bar al mismísimo Jorge Cisneros. La situación en la pensión cambia tras la decisión de Elías.

