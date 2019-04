"Iñaki es lo mejor que me ha pasado nunca"

Carmen le ruega a su padre que le de una oportunidad a Iñaki: "Me atrevería a decirte que es el hombre de mi vida. Te pido que intentes ver lo buena persona que es". Pero Antonio no está dispuesto a ver a su hija con el 'carajaula' y le insinúa que fue su novio quién disparó a Rober. Carmen no da importancia a las palabras de su padre... Hasta que Rober le insinúa lo mismo.

