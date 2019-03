Iñaki anuncia a Bego y Sabino que no va a firmar el traslado

Bego llega a Sevilla a lo Atila, dispuesta a llevarse a Maritxu a casa, caiga quien caiga. Iñaki no sabe cómo hacer ya que los médicos le han recomendado no mover de allí a su madre. Movido por las palabras de Carmen: "¿Tu tía te influye o te domina?", Iñaki toma las riendas por primera vez en su vida y decide no firmar el traslado de su madre. Bego y Sabino lo aceptan y, resginados, vuelven al norte.

