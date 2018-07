¡Ha sido un placer!

'DIARIO DE A BORDO' CON NOEMÍ RUIZ

Con este vídeo me despido por esta temporada de 'Diario de a bordo', os cuento cómo fue la última grabación que he tenido de 'Allí Abajo'. Nos juntaron a varios compis para grabar un programa especial y la verdad es que fue un día increíble aunque con mucho calor. Hubo reencuentros, risas... ¡Conocí a Nerea Garmendia! Disfruté mucho con mi gordi y el resto de mis compis que no pueden ser más estupendos. En este vídeo os cuento uno de mis secretos, ¡mi tatuaje! Muchas gracias por estar ahí ¡nos vemos en la cuarta!