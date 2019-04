Carmen, al borde del infarto al despertarse semidesnuda en la cama de Rober

Carmen se queda de cañas con Rober en el bar de la clínica ahogando sus penas por no tener despedida de soltera. La enfermera mezcla antiestamínicos con alcohol, pierde las llaves y a Rober no le queda otra que llevársela a casa. Cuando Carmen amanece rodeada de cuadros de Rober casi le da un infarto.

Carmen sale borracha de la clínica y no se tiene en pie. Rober la lleva hasta su casa pero no tiene llaves con lo que no le queda otra que llevársela a su casa.

Publicidad