ÁLVARO FONTALBA ES

El hijo mayor de Pilar y Lolo es el típico adolescente lleno de complejos e inseguridades. Que si tiene granos, que si lleva aparato, etc. Está claro que no es el más guay de la clase. No es popular y no se le dan bien ni las chicas ni los deportes. Como la mayor parte de sus colegas, no se come un rosco.