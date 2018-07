Eva, la romántica desastrosa

Eva siempre fue la más independiente de todos, la que iba por libre, sin dar problemas ni meterse en la vida de nadie… y sin querer dar explicaciones. Tímida y algo acomplejada, la verdad es que su fuerte no son las relaciones sociales, y aunque cuando está cómoda y relajada puede ser muy divertida, pues no tiene un pelo de tonta, a veces puede dar la sensación de ser una borde.

Nadie en su familia entiende como le dio por ser zoóloga (de hecho ni saben a qué se dedica exactamente) pero es que Eva tampoco se ha molestado mucho en explicárselo. Cada pregunta de Manuel es una tortura para Eva, que está más que harta de justificarse. A estas alturas ya no aspira a que la comprendan, con que dejen de darle la tabarra se conformaría.

Odia las celebraciones familiares, esos eventos (demasiado frecuentes para su gusto) donde todo el mundo se mete en tu vida, te critica y te recuerda con condescendencia como te habría ido mejor si les hubieras hecho caso. Y lo que más le jode es que le gustaría poder odiar a sus padres y hermanos, pero no lo puede evitar: les quiere.

Por más que Eva quiere ir a lo suyo, sin tener que rendir cuentas a sus padres, ellos siguen tratándola como una niña pequeña y algo de razón tienen. Eva está perdida en la vida. Puede que no lo admita, pero no terminan de salirle las cosas. Su beca se acaba de ir al garete y a sus 34 años no tiene un duro, comparte piso con un amigo gay y no sabe qué le da más miedo, si el mercado laboral o el de los tíos solteros. Y es que Eva, aunque vaya de independiente, en el fondo es una romántica que todavía no se ha recuperado de su única gran historia de amor, su relación con Gorka, una relación que ella misma tiró por la borda al priorizar su carrera…

El reencuentro con Gorka, ahora emparejado con su prima Mariví, será la gota que colma el vaso para que Eva toque fondo e intente, de una vez por todas, enderezar su vida, que ya va siendo hora.