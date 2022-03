Sandra, ¿ajena a la realidad de Rubén Entrerríos?

La idea de que Sandra se vaya con sus amigas a Ibiza para celebrar la despedida de soltera parece no agradar en absoluto a Rubén.

“¿Alguna vez te he dicho yo algo de que te vayas con tu primo y tus amigos”, se queja en la piscina antes de echarle en cara que jamás le ha preguntado por lo que ocurre en las fiestas a las que van.

Entrerríos le pide que no compare las situaciones porque “somos tíos” y ella no duda en decirle que “nosotras no nos follamos al primero que vemos”.

Tras exigirle que no le hable como si fuera su padre, Rubén la abraza con fuerza, dispuesto a acostarse con ella: “¿Qué pasa? ¿Qué no aceptas un no por respuesta o qué?”.