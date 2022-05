Lucía, una nueva víctima de los Entrerríos: “Se bajó la cremallera del pantalón y me obligó a acariciarle”

Marta, Alba y la teniente Giner han descubierto nuevas víctimas, pero que retiraron sus denuncias después de ponerlas.

La abogada intenta contactar con dos de ellas, Lucía Soler e Isabel Gutiérrez, para que testifiquen en el juicio. Tras recibir el rechazo de Isabel, que le colgó el teléfono al escuchar de qué se trataba, decide usar otra estrategia con Lucía.

Marta se hizo pasar por una persona que necesita ayuda con el inglés y se citó con Lucía en el bar de Toño, allí estaba Alba dispuesta a hablar con ella y conseguir su apoyo.

“Una noche después de dar la clase me invitaron a que me quedara a cenar con ellos. Estábamos todos en la mesa cuando note una mano encima de mi pierna por debajo del mantel. Intenté apartarme, pero no pude y me susurró al oído que no dijera nada a nadie si no quería que me despidieran. Con la otra mano se bajó la cremallera del pantalón y me obligó a acariciarle”, cuenta avergonzada la joven.

Marta quería saber de quién se trataba, si Jacobo o Rubén, y se sorprende al saber que fue Mariano Entrerríos