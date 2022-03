Alba le pide explicaciones a Bruno: “Un grupo de animales, entre los que estabas tú, me violó”

Alba, devastada, decide irse a casa de su hermano después de recibir el vídeo de la violación y descubrir que Bruno estuvo allí.

Bruno, por su parte, solo quiere protegerla y le explica que les están vigilando: “Ya has visto al tipo del pasamontañas”. Ella, destrozada, cambia de opinión y se queda, pero antes se enfrenta a él con lágrimas en los ojos, no entiende nada: “Estábamos juntos y tú mintiéndome a la cara un día tras otro”.

“No sé cuánto va a durar esto, pero yo no quiero ni que me mires ni que me hables y muchísimo menos que me toques”, alega antes de encerrarse en la habitación.