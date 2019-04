MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 7: 'LA PELÍCULA'

Robert visita a Maribel después de hablar con Clara sobre sus sentimientos. El artista nervioso, decide ser sincero: "No puedo dormir porque estaba pensando en ti". Maribel intenta evitarle, pero Robert no cede: "Nos hemos besado dos veces". Maribel, por su parte, asegura que "no es un buen momento".