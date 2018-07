7 escenas de películas que fueron censuradas por ser demasiado fuertes, gore u ofensivas

La escena de violación de Jennifer Aniston en 'Cómo acabar sin tu jefe 2'

El personaje de la doctora ninfómana de Jennifer Aniston es uno de los más recordados en la saga cómica 'Cómo acabar con tu jefe'. Pero quizá lo llevaron demasiado lejos en la secuela, y como la propia actriz relató en una entrevista con Conan O'Brien, violaba al personaje de Charlie Day mientras estaba en coma. "Fue una especie de... no fue algo mutuo, ¿sabes? No voy a decirlo'. La escena finalmente no llegó al montaje final, y pese a ello, algunos críticos encontraron el personaje de Aniston demasiado ofensivo.

El apuñalamiento en el ojo de 'Divergente'

En la novela original escrita por Veronica Roth un personaje llamado Edward era apuñalado en un ojo con un cuchillo de mantequilla mientras dormía. La causante era Tris (el personaje de Shailene Woodley). Se llegó a rodar una versión, pero terminó siendo eliminada. Es muy probable que la calificación para mayores de 13 años tuviera algo que ver.

El sexo oral que censuraron en 'Charlie Countryman'

Evan Rachel Wood en 'Charlie Countryman' | seestrena.com

Evan Rachel Wood se llevó a las mil maravillas con Shia LaBeouf, pero no se quedó nada contenta con la censura que la MPAA impuso a la película que rodaron juntos, 'Charlie Countryman'. "Me gustaría compartir mi decepción con la MPAA, que pensó que era necesario censurar la sexualidad de una mujer una vez más", soltó en Twitter la actriz. "La escena donde los dos personajes principales hacen el amor fue modificada porque alguien sintió que ver a un hombre dar a una mujer sexo oral hacía que la gente se sintiera incómoda, pero las escenas en las que las personas son asesinadas con sus cabezas reventadas permanecen intactas e inalteradas", sentenció Wood.

El tiroteo en un cine de 'Gangster Squad: Brigada de Élite'

Fotograma de la escena eliminada | Warner Bros.

La versión original de la película protagonizada por Sean Penn, Josh Brolin, Emma Stone y Ryan Gosling incluía una escena con un tiroteo en mitad de un cine. Incluso aparecía en el tráiler. Unas semanas después James Holmes irrumpió en un cine de Aurora, en Colorado, durante la proyección de 'El caballero oscuro: La leyenda renace' matando a 12 personas e hiriendo a 70. Por respeto a las víctimas Ruben Fleischer, su director, decidió volver a grabar esa secuencia en otro lugar.

La muerte de Coulson en 'Los Vengadores'

El apuñalamiento de 'Vengadores' | Marvel

Allá por 2012 Marvel quería que su primera película de 'Los Vengadores'tuviera una calificación para mayores de 13 años, con el fin de tener la mayor audiencia posible, pero la MPAA (Asociación Cinematográfica de Estados Unidos) se le negó en un primer momento por la escena en la que Loki apuñalaba a Phil Coulson por la espalda. Kevin Feige no tuvo más remedio que repensar la escena.

La polémica escena con intestinos de 'Scream'

Wes Craven también tuvo que pelear con la MPAA, y aunque se negó a alterar la mítica escena inicial con Drew Barrymore siendo acosada por el asesino, sí que aceptó eliminar el plano con los intestinos humeantes de su novio derramándose. Otra escena, casi al final de la cinta, también fue 'retocada'. En ella Stu y Billy se apuñalaban el uno al otro en repetidas ocasiones.

La orgía adolescente de 'It'

Escena final de 'It' | Warner Bros.

Cary Fukunaga, director de 'True Detective', iba a ser el director de 'It' hasta que abandonó el proyecto. Según contó en su momento The Telegraph Fukunaga escribió un guión que horrorizó a los padres de los actores infantiles por la sexualidad explícita que conllevaba. Pero es que en la novela original de Stephen King la primera parte de la historia acababa con los miembros del Club de los Perdedores teniendo sexo entre sí para salvarse y como metáfora del paso de la infancia a la edad adulta. El propio King ha explicado que "las cosas han cambiado desde que escribí ese capítulo y ahora hay más sensibilidad hacia esos temas".