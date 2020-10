Zendaya, a punto de convertirse en esta leyenda de la música para protagonizar su biopic

Zendaya con tan solo 24 años hizo historia en la noche de los Premios Emmy convirtiéndose en la actriz más joven en ganar un Emmy a Mejor Actriz de una serie dramática por su papel en 'Euphoria'.

A la joven no paran de lloverle los proyectos y ya se ha consagrado un hueco en Hollywood después de participar en 'El gran showman', junto a Hugh Jackman y Zac Efron, o en 'Spider-Man: Homecoming' al lado de Tom Holland. Pero lo que aún no ha hecho, es ser la protagonista principal en una película, aunque no por mucho tiempo.

La actriz y cantante según reportó Deadline, esta de negociaciones para interpretar a Ronnie Spector, la vocalista del icónico grupo femenino, 'The Ronettes', en un biopic basado en la autobiografía de 'Be My Baby', producido por A24 y New Regency.

La película será producida por Marc Platt, Adam Siegel, Mark Itkin, Tom Shelly y Zendaya. Jonathan Greenfield y Spector ejercerán como productores ejecutivos. Y la propia publicación señala que Spector ha sido quien ha elegido a Zendaya para interpretarla en su versión joven y protagonizar su biopic, todo un honor para la actriz. Sin duda la actriz sería una elección muy acertada ya que Zendaya no solo es actriz, sino que también es cantante y bailarina

Aún tendremos que esperar, pero todo lo que toca Zendaya es éxito asegurado, la película se basará en las memorias que Spector escribió junto a Vince Waldron, con el título de su canción con mayor fama: 'Be My Baby'. Ya han comprando los derechos y Ronnie además comparte un aspecto muy importante con la actriz, las dos son birraciales.

