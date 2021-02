El motivo por el que Zack Snyder no ha cobrado ni un euro por grabar la nueva versión de 'Liga de la Justicia'

En el año 2017 se estrenaba en las salas de cine 'Liga de la Justicia', un proyecto protagonizado por los héroes principales del Universo DC. El largometraje había comenzado a ser diseñado en un inicio por el reconocido director Zack Snyder, pero tras su salida de la producción por problemas personales, Josh Whedon tomó el relevo.

Whedon optó por cambiar algunas de las ideas de Snyder, trazando un montaje que modificó en gran medida el resultado final del proyecto. Han pasado ya unos años desde el estreno de aquella película y ahora Snyder regresa para retomar aquel plan que no pudo completar en un inicio.

Lo hará con esta nueva entrega llamada 'Liga de la Justicia de Zack Snyder' en HBO Max, que contará con el montaje que él tenía pensado y con nuevas escenas inéditas. Sin embargo, parece que el director ha tenido que pagar un alto precio para alcanzar esa libertad creativa.

Snyder reconocía en una entrevista con Vanity Fair, que no está cobrando ni un solo euro por sacar adelante la película. "No me pagan. No quería estar en deuda con nadie, y eso me permitió mantener mi poder de negociación con esta gente poderosa".

Sin duda, este gesto demuestra el enorme interés que Snyder tiene por sacar adelante la cinta. Durante el primer proyecto ya tuvo ciertos desacuerdos con los miembros de la producción acerca del proceso creativo, algo por lo que parece que no ha estado dispuesto a volver a pasar.

La nueva versión, que ya ha lanzado su tráiler definitivo, se estrenará el 18 de marzo y contará con la participación de actores como Jared Leto, Henry Cavill, Ben Affleck o Gal Gadot, entre otros. En el vídeo de arriba te mostramos el tráiler de la película.

