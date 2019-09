Venom podría ser la clave de que SpiderMan, interpretado en los últimos años por el joven actor Tom Holland, regrese al Universo Cinematográfico Marvel.

Eso asegura We Got this Covered, que explica que Sony está dispuesta a ceder el 30% de los beneficios generados por las películas de SpiderMan si Venom, interpretado por Tom Hardy, también entra en el MCU.

Como recordarás, el 'divorcio' se produjo después de que Disney intentara hacerse en un nuevo acuerdo con el 50% de los beneficios de SpiderMan y también de lo que estaba por venir, es decir, 'Venom 2' y 'Morbius', algo a lo que Sony se negó.

Pero, ¿cómo encajaría un personaje tan violento y atormentado en el Universo de los Vengadores? Sin duda para Sony sería una jugada maestra, al abrir al simbionte Venom un mundo de posibilidades. Por el momento se desconoce si Disney está dispuesto a aceptar la oferta.

