Hugh Jackman está pletórico mientras continúa su gira mundial 'The Man, The Music, The Show' interpretando grandes éxitos de su carrera. Y parece que él y Ryan Reynolds se echan de menos, porque no pueden parar de lanzarse pullas en la distancia.

La última ha sido a raíz de un inocente vídeo publicado por Jackman en el que se le ve jugando al ping pong... sin pareja.

Por supuesto, el actor de 'Deadpool' no ha podido resistirse y le ha comentado:

"Esta Navidad te voy a comprar un amigo".

El comentario lleva miles de likes en cuestión de horas y los fans ya están esperando a ver si Jackman gana con una nueva contestación.

