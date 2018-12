Las fuertes represalias de los fans de Marvel por la ausencia del tráiler de 'Vengadores 4'

Como el tráiler de 'Vengadores: Infinity War' se estrenó en noviembre, eran muchos los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel que esperaban poder ver el primer avance de la nueva película de los hermanos Russo antes de que acabara el mes.

Sin embargo, diciembre ha empezado y los fans de los superhéroes empiezan a impacientarse con la compañía Marvel Studios, tanto es así, que han decidido tomarse la justicia por su cuenta y elaborar una "estrategia" para conseguir el tráiler de 'Vengadores 4'.

Un usuario de Reddit ha publicado en el portal unas capturas de Youtube, en las que diferentes usuarios han comentado los vídeos de la página oficial de Marvel Entertainent, llamando la atención del resto de usuarios, pidiendo con letras mayúsculas que den 'no me gusta' a cualquier vídeo del canal que no sea el tráiler de 'Vengadores 4'.

Aunque en un principio Feige anunció que el tráiler saldría a finales de 2018, Joe Russo dijo hace poco que podría no hacerlo hasta 2019. Tal vez, con la nueva reacción de los fans, Marvel se lo piense dos veces y adelante el estreno a esta semana, como apuntan nuevos rumores.