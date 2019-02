Nuevo avance de 'The Prodigy', la película de terror que han tenido que censurar porque daba demasiado miedo

¿Aún no has visto el último tráiler de 'The Prodigy', que llega a los cines el 8 de febrero? Su director ha contado que tuvieron que cambiarla en la sala de montaje porque daba demasiado miedo.

En 'The Prodigy' Taylor Schilling ('Orange is the new black') interpreta a Sarah, la madre de Miles (Jackson Robert Scott), un niño que comienza a mostrar un comportamiento muy perturbador que parece indicar que está poseído.

Su director, Nicholas McCarthy, explicó a Entertainment Weekly que en las proyecciones previas los espectadores no podían dejar de gritar. "La primera vez que la proyectamos había una parte en la que la gente gritaba tan fuerte que tuvimos que volver a la sala de montaje y reeditar la escena, porque a la gente le costaba recuperarse de lo que acababa de ver y se perdía el diálogo de la siguiente escena".

